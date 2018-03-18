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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Buradan asla böldürmeyeceğiz, kaptırmayacağız. Yok o PKK'mış, yok paralel devletmiş, yok şuymuş yok buymuş. Onlara, inlerine gireceğiz dedik' - ÇANAKKALE Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Buradan asla böldürmeyeceğiz, kaptırmayacağız. Yok o PKK'mış, yok paralel devletmiş, yok şuymuş yok buymuş. Onlara, inlerine gireceğiz dedik' - ÇANAKKALE Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan asla böldürmeyeceğiz, kaptırmayacağız. Yok o PKK'mış, yok paralel devletmiş, yok şuymuş yok buymuş. Onlara, inlerine gireceğiz dedik" - ÇANAKKALE - Genel detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara - Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ne katıldı.

Akkale 

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