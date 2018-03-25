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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan :'Bunlar YPG'ye verdikleri desteği ÖSO'ya vermedi'- GİRESUN Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan :'Bunlar YPG'ye verdikleri desteği ÖSO'ya vermedi'- GİRESUN Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan :"Bunlar YPG'ye verdikleri desteği ÖSO'ya vermedi" - GİRESUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıGİRESUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun 6. olağan il kongresine katıldı.
(8)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "O beğenmedikleri ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi"

Şehit İl Kongresi 

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