Cumhurbaşkanı Erdoğan :'Bunlar YPG'ye verdikleri desteği ÖSO'ya vermedi'- GİRESUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan :"Bunlar YPG'ye verdikleri desteği ÖSO'ya vermedi" - GİRESUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıGİRESUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun 6. olağan il kongresine katıldı. (8)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "O beğenmedikleri ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi"