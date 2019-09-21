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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bundan sonra yazılı olarak da belirlenecek ve artık şoför de sigara kullanamayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bundan sonra yazılı olarak da belirlenecek ve artık şoför de sigara kullanamayacak'

Erdoğan'ın soruları cevaplaması

Tron Elektronik Sigara Gümrük Muhafaza Sigara 

-detaylar

( İSTANBUL / SORU-CEVAP-2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra yazılı olarak da belirlenecek ve artık şoför de sigara kullanamayacak"-"Aracı kullanan sigara içiyor bazen ben de işaret ediyorum ayıptır diyorum. Yazılı kaideye girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek"-"Bir de elektronik sigara hikayesi var. Sanki neymiş dudak alışkanlığı var ya ondan dolayı yoksa zararı yok. Hepsi hikaye"-"İçişleri ve gümrük muhafaza çok daha yoğun bir savaşa girip ülkemize girişini yasaklamayla işi çözeceğiz. Nargileyle mücadele ve nargile konusunda da aynı mücadelemizi sürdüreceğiz" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’dan New York’a Hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
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