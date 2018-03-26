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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'da - VARNA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'da - VARNA Haberi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan Başbakanı Borisov tarafından karşılanmasıCumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan 'a geldiVARNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 14.50'de Bulgaristan 'ın Varna şehrine geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Varna Havalimanı'na gelişinde Varna Valisi Stoyan Pasev, Varna Belediye Başkanı İvan Portnih, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile bazı milletvekilleri de Varna'ya geldi.

Müzakere 

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