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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'a gitti - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'a gitti - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uğurlanmasıCumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'a gittiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - AB Zirvesi'ne katılmak için Bulgaristan'ın Varna kentine gitti.Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC - TUR", saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı ilgililer uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile bazı milletvekilleri de Bulgaristan'a gitti.

Müzakere 

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