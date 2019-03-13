Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar yaptığımız 120 katrilyon liralık yatırımla adeta Ankara'nın çehresini değiştirdik' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yaptığımız 120 katrilyon liralık yatırımla adeta Ankara 'nın çehresini değiştirdik" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar'da halka hitap etti.
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