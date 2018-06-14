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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:Bu olay PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan:Bu olay PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' (Suruç'taki saldırı) Bu olay PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkışı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade Platformu tarafından Yenikapı'da düzenlenen iftara katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Strateji Saldırı 

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