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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu alanda önemli bir adımı da inşallah uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu alanda önemli bir adımı da inşallah uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu alanda önemli bir adımı da inşallah uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atak helikopterini çok daha güçlü hale getireceğiz. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kasırga, Bora, Som gibi füzelerimiz seri üretim aşamasına gelirken daha yeni modellerle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. O da daha uzun menzilli olanlarını yapmak, bunların üretimlerine geçmek. Bu alanda önemli bir adımı da inşallah uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız. Deneme atışlarının tamamlandığı bu proje Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak."

Dell Allah Helikopter Uzun Menzilli Füze Modeller 

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