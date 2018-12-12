Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu alanda önemli bir adımı da inşallah uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu alanda önemli bir adımı da inşallah uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atak helikopterini çok daha güçlü hale getireceğiz. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kasırga, Bora, Som gibi füzelerimiz seri üretim aşamasına gelirken daha yeni modellerle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. O da daha uzun menzilli olanlarını yapmak, bunların üretimlerine geçmek. Bu alanda önemli bir adımı da inşallah uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız. Deneme atışlarının tamamlandığı bu proje Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak."