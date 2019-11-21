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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Bölücü terör örgütü ormanlarımız yaktığını ifade etti. Onlar sakallarımızı keserken bizde onların kolunu kırmaya devam ettik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Bölücü terör örgütü ormanlarımız yaktığını ifade etti. Onlar sakallarımızı keserken bizde onların kolunu kırmaya devam ettik'

Erdoğan'ın konuşması

( ANKARA - 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bölücü terör örgütü ormanlarımız yaktığını ifade etti.
Onlar sakallarımızı keserken bizde onların kolunu kırmaya devam ettik" - Göreve geldiğimizde buğday üretimi iç talebi dahi karşılayamazken şimdi yüzde 112 gibi çok önemli bir rakamı buğday üretimde yakaladık" -"Tarımda dış ticaret fazlamız 4.8 milyar dolar gibi ciddi bir rakama ulaştı"-"Çiftçimize ek gelir temini kapsamında 100 köye 1000 tıbbı aromatik bitki bahçesi kurulması hedefliyoruz"-"Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz"-"Yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak"

Dolar Milyar Dolar Terör Örgütü Dış Ticaret Hayvan 

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