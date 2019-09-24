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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Sekreteri Guterres’le Görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Sekreteri Guterres’le Görüştü

görüşme

Hükümet 

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( NEW YORK ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştü NEW YORK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri sürüyor. Görüşme kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi.
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