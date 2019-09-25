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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - NEW YORK Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - NEW YORK Video

- Görüşmeden detaylar - İmza töreni detaylarıNEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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