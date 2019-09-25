Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - NEW YORK
- Görüşmeden detaylar - İmza töreni detaylarıNEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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