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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

fotoğraflardan klip

( CENEVRE ) CENEVRE

İsviçre 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmelerini sürdürüyor. Küresel Mülteci Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
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