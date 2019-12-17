- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmelerini sürdürüyor. Küresel Mülteci Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.



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