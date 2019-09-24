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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde

ERdoğan'ın konvoyunun gelişi

( NEW YORK ) NEW YORK


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda hitap etmek üzere BM Genel Merkezine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda hitap etmek üzere BM Genel Merkezine geldi. Erdoğan'ın BM binasına gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Birleşmiş Milletler programına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını TSİ 18.15’te yapması bekleniyor.
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