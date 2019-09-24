- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda hitap etmek üzere BM Genel Merkezine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda hitap etmek üzere BM Genel Merkezine geldi. Erdoğan'ın BM binasına gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Birleşmiş Milletler programına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını TSİ 18.15’te yapması bekleniyor.

