Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Bizde siyaset ikbal için değil hakkın ve halkın rızası için yapılır'



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi'nde partililere seslenerek, " Bizde siyaset ikbal için değil hakkın ve halkın rızası için yapılır. Küsmek , darılmak, yorulmak gibi mazeret olamaz "dedi.

Partililerin, " Reis bizi Münbiç'e götür"şeklindeki sloganlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Vakti saati geldiğinde gerektiğinde istişareleri yaparız eğer gerekirse önce ben ondan sonra siz yürüyeceksiniz" şeklinde cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tozkoparan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da destan milletin bir destan yazdığını söyleyerek, " Bağımsızlığı söz konusu olduğunda bu milletin neler yapacağını tüm dünyaya bu millet gösterdi. Bu millete diz çöktürebilecek hiçbir dünyevi güç yoktur bunu tüm dünya gördü. Yedi düvele Çanakkale geçilmez dedirten o inanç ve ruh bu topraklarda dimdik ayaktadır. Bu şekilde kararlı durdukça Türkiye'yi hedeflerine ulaşmaktan kimse alıkoyamaz. Birbirimizi Allah için sevmeye devam ettikçe fitne girişimlerin hiçbiri işe yaramaz" dedi Partililerin, " Reis bizi Münbiç'e götür"şeklindeki sloganlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Vakti saati geldiğinde gerektiğinde istişareleri yaparız eğer gerekirse önce ben ondan sonra siz yürüyeceksiniz" dedi.

Kimsenin Türk milletini sindiremeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Yüreklerimiz toplu vurduğu sürece nasıl FETÖ'nün adeta bu milletin bu ordunun tankını topunu kullanmak suretiyle beslemeleri vasıtasıyla ihanet ettiler ya bu millete sindirebildiler mi ? Bölücülerin ve arkasındaki güçlerin tehditleri de bizi sindiremeyecekler" dedi.

Bu sırada spor salonunun küçüklüğünden bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman'a "Güngörenemize böyle bir kapalı spor salonu yakışmıyor. Belediye başkanı yapması lazımdı"dedi.

Yeni salonun yapıldığının söylenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Keşke bitseydi de kongreyi orda yapsaydık. Milletimiz hala en çok AK Parti'ye güveniyor. Durmak yok yola devam .İlk günkü heyecanla durmak yok yola devam.Vatandaşımız hem kendi istikbalini hem de Türkiye'nin istikbalini AK Parti'de görüyor. Bu umutları boşa çıkarmaya hakkımız yok. Küsmek, darılmak, yorulmak gibi bir mazeret olamaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar yol yürümeye ahitleşmiş insanlarız. Biz son nefesimize kadar ülkemize milletimize hizmet etmeyi görev bilmiş dava adamlarıyız. Bizde siyaset ikbal için değil, hakkın ve halkın rızasını kazanmak için yapılır. Bizim dava ahlakımızda makam mevki koltuklar millete daha iyi hizmet etme aracıdır amaç hale getirilmesine göz yummayız. Bize verilen tüm imkanları bizim için imtihan olduğunu unutmadan çalışmak zorundayız. AK Parti'nin geleceği ile Türkiye'nin geleceği iç içe geçmiş durumdadır" dedi.

7 Haziran seçimlerinin ardında yapılanları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeci zihniyetin nasıl hortladığına birilerinin eskiden olduğu gibi siyasete nasıl ayar vermeye yeltendiğine o günlerde gördük. 28 şubat sürecinde atılan manşetlerin yeniden atıldığını gördük. Bölücü terörün durumu fırsata çevirdiğini gördük. Süreci iyi yönetemeseydik 15 yıllık kazanımları kaybetmeyle karşı karşıyaydık"dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'ndan da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Kaçtılar Suriye'ye kovaladık . Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 731 .Afrin devam .İdlib devam. Münbiç devam. Buranın gerçek sahipleri kimse onları yerlerini toprakların teslim edeceğiz" dedi.

(EY

