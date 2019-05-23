Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz, tüm insanlık için barış, huzur, güven, adalet ve esenlik dolu bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, tüm insanlık için barış, huzur, güven, adalet ve esenlik dolu bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz" - ANKARA - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Ödül ve plaket töreniANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuştu. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz."
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