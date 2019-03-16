Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz, kurduğu devletlerin geçmişi 2 bin 200 yılı aşan büyük bir milletiz' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, kurduğu devletlerin geçmişi 2 bin 200 yılı aşan büyük bir milletiz" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Samsunlular Buluşması" programına katıldı.
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