Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir üniversitemizde Şehitlerimizin hatırasını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyenler zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir üniversitemizde Şehitlerimizin hatırasını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyenler zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir" - İSTANBUL - Salondan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresinde konuştu.