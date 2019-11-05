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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. Buralar teröristlerden arındırılmış değil' - TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. Buralar teröristlerden arındırılmış değil' - TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. Buralar teröristlerden arındırılmış değil" - TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Toplantının sona ermesi TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
(13)Erdoğan: "Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin olduğunu biliyoruz. Buralar teröristlerden arındırılmış değil."

Güvenli Bölge Teröristler 

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