Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bay Kemal sokağa çağırıyor. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. Anında bedel ödersin' Haberi

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( KONYA - 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal sokağa çağırıyor. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. Anında bedel ödersin"- "Bir daha çözüm süreci beklemeyin. Geçti o iş"- "Suriyeliler şöyle böyle diyenler olabilir. Biz üzerimize düşen görevi yapalım" KONYA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu millete kimsenin bedel ödetemeyeceğini ifade ederek, "Bazıları şimdi gelip sızlıyor, ağlıyorlar. Benim oğlumun suçu yok bilmem ne. Suçu yoksa çıkar, varsa çeker" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Konya’nın, bölgesinin ve ülkesinin parlayan yıldızı durumunda olduğunu ifade ederek, “Konya, sadece ülkemizde sınırlı kalmamış, kendisini uluslararası düzeyde de kabullendirmiştir. Geçtiğimiz 16 yılda Konya’ya yaptığımız yatırımın miktarı 48,5 katrilyon. Konya’ya bu yakışırdı. Burada asıl söylemek istediğim şudur: Bir millete, bir ülkeye yapılan hizmetin ölçüsü sevgidir. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bay Kemal, lafla olmuyor bu iş. Ne yaptın bu ülkede onu söyle. SSK’da genel müdürlük yaptın, bütün hastanelerimiz rezaletti. Sağlam giren hasta çıkardı. Sen böyle mi genel müdürlük yaptın. Biz Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni, milletimizi çok sevdik. Çok sevdiğimiz için de çok hizmet etme gayreti içinde olduk. AK Parti iktidarları döneminde demokrasi ve ekonomi de ülkemizi bugünkü seviyeye taşımasaydık nasıl bir yıkıma uğrayacağımızı tahmin dahi edemiyoruz. Türkiye bugün böylesine kendinden emin bir şekilde, hakkını ve hukukunu savunabilmesinin dışında ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyüttük” dedi.

“Bu millete kimse bedel ödetemeyecek” “Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gömmeye de devam edeceğiz. Trump ile konuştuk. Bu teröristlerin gitmesi lazım. Gitmezse biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Madem Amerika ile stratejik ortağız, o zaman gereğini yapmamız lazım. Yaptığımız hiçbir yatırımın, projenin ve attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini görmenin mutluluğu içindeyiz. Ülkemiz ve milletimi üzerinde oyunlar oynamaya kalkanları, senaryolar çizenleri her seferinde bozguna uğrattık. Sadece son 5-6 yılımızı gözden geçirdiğimizde maruz kaldığımız her saldırının üstesinden Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği ile geçtiğimiz görüyoruz. Gezi dediler, 10-12 ağaç bir yerden bir yere sökülüp taşınacak kıyamet oldu. Bay Kemal, Taksim Meydanına geldi. Dolmabahçe’de caminin içerisine bira şişeleri ile girdiler. Bunlar böyle ahlaksız. İş makineleriyle yolları mahvettiler. Dolmabahçe’deki başbakanlık ofisimize saldırdılar. Sonunda ne oldu. Sonunda bu gezicileri derdest ettik. 15 Temmuz’da devlete karşı darbe girişiminde bulundular. 16 saat sürdü. 16 saatin sonunda bu FETÖ’cüleri, darbecileri milletime verdiğimiz işaretle elhamdülillah derdest ettik mi? Birçoğu cezaevinde, cezalarını çekecekler. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları şimdi gelip sızlıyor, ağlıyorlar. Benim oğlumun suçu yok bilmem ne. Suçu yoksa çıkar, varsa çeker. Biz 251 şehidimizi verdiğimiz 15 Temmuz’u unutmadık. Eğer bunun bedelini sormazsak, ödetmezsek Allah’a bunun hesabını veremeyiz. 17-25 Aralık’ta emniyet yargı darbesine teşebbüs ettiler. Çukur eylemleriyle Güneydoğu’da kimi mahallerimize işgale girişenleri açtıkları çukura gömüldüler. Çözüm süreci dedik önlerini açtık yanaşmadılar. Bir daha çözüm süreci beklemeyin. Geçti o iş. Tüm terör örgütleri ile başlattıkları canlı bomba saldırıları, silahlarla büyük şehirlerimizi işgal etmek istediler ama milletimizin püskürttü. Bay Kemal sokağa çağırıyor. Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, sokağa mı çağırıyorsun, işte buyur. Bu ülkede benim milletim ile artık onuruyla oynanmaz, ağır olur. Bay Kemal, 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanından tankların arasından kaçtın Bakırköy Belediyesine gittin. Ama bu defa kaçamazsın. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. O eski Türkiye idi. Geçti o iş. Anında bedel ödersin. Eğer bir şey yapacaksan 31 Mart’ta sandık var, çalış senin de olsun. Sandıkta alabiliyorsan al. Ne diyor, bütün belediyeler CHP’li olacak. 31 Mart’ta göreceğiz. Benim milletim CHP’ye bu güne kadar ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek. Buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı. (YC-FM-

