Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal IMF kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil' - İSTANBUL Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal IMF kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal IMF kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil."
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