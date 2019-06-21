Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti - İSTANBUL
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin gidişiCumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul ettiği IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştüİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.Basın kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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