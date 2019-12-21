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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan’ın oğlunun nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan’ın oğlunun nikah şahidi oldu

fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Evlilik Cüzdanı Cüzdan Şahit Nikah Şahidi Nikah Töreni 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay’ın nikah şahitliğini oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay’ın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın kıydığı nikah töreninden çiftin nikah şahitliğini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını Turhan çiftine takdim ederken, mutluluklar diledi.
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