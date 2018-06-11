Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Avusturya'nın şuanda Müslümanlara yönelik tavrı Avrupa'daki İslam düşmanlığının sadece görünen yüzüdür'' - İSTANBUL
- "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programının olduğu alandan görüntü - Hafız Abdurrahman Bozan'ın Kur - an tilaveti - Drone görüntüleri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programına katıldı. (1)