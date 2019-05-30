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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini genişletiyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz."

Uluslararası 

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