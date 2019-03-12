Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avcılar'da da bu dört 'Ç'den kurtulalım - İSTANBUL Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avcılar'da da bu dört "Ç"den kurtulalım - İSTANBUL - Avcılarda düzenlenen miting - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avcılar'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.
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