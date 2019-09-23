Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur' - NEW YORK
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur" - NEW YORK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Hediye takdimi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuklarla fotoğraf çektirmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de - Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk - Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
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