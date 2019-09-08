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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık İmam Hatipler hem milletin hem de devletin okullarıdır' - MALATYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık İmam Hatipler hem milletin hem de devletin okullarıdır' - MALATYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık İmam Hatipler hem milletin hem de devletin okullarıdır" - MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 'da 16. Önder İmam Hatipliler Derneğinin kurultayında konuştu.
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