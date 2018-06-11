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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Arakan'daki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etmekle, Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Arakan'daki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etmekle, Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Arakan'daki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etmekle, Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Programın düzenlendiği alandan görüntüCumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı - hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arakan'daki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etmekle, Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur."

Yurt Dışı Irak 

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