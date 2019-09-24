Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ara Güler) Usta fotoğrafçımız, arkasında 20. yüzyılın görsel hafızasını bırakmıştır' - NEW YORK
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ara Güler) Usta fotoğrafçımız, arkasında 20. yüzyılın görsel hafızasını bırakmıştır" - NEW YORK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Kurdela kesim töreniNEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Ara Güler Sergisi'nin açılışı ve Fahir Atakoğlu Müzik Dinletisi'ne katıldı.
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