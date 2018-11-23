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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti - İSTANBUL Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti - İSTANBUL Haberi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezarlık ziyaretinden detaylarCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul 'da - Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Grand Cevahir Otel'de düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışına katılan Erdoğan, buradan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılışı ve Kütüphane Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Mezarlık Ziyareti Borat 

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