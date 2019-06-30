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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi - KYOTO İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi - KYOTO İzle

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Altes Prenses Akiko ile tokalaşması - Görüşmeden detaylarCumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya ’da - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile bir araya geldiKYOTO (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya ’nın Kyoto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaretinin ardından Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesinde Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi.Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı basına kapalı görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.

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