Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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( NEW YORK ) NEW YORK
- ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
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