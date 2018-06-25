Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Allah'ıma hamdediyorum' - İSTANBUL Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ıma hamdediyorum" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap etti - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Allah'ıma hamdediyorum. Ya Rab, bu kulunu bu millete hizmetkar eyledin, sana ne kadar hamdetsek azdır diyorum" - "Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da inşallah elimizden gelen bütün gayretlerimizle onu da Cumhur İttifakı olarak çözmenin gayreti içerisinde olacağız" - "Rabbim bizlere bu zaferi sizlerin dualarıyla, gayretleriyle lütfetti. İnşallah önümüzdeki dönem ülkemiz, milletimiz için çok daha farklı bir dönem olacak"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah'ıma hamdediyorum. Ya Rab, bu kulunu bu millete hizmetkar eyledin, sana ne kadar hamdetsek azdır diyorum." dedi. Erdoğan, Huber Köşkü'ndeki basın açıklamasının ardından, otobüsten burada bekleyen vatandaşlara hitap etti.Sözlerine, ayağı güvenlik kapısına sıkışan bir çocuğa geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Erdoğan, "Bir yavrumuz maalesef ayağının bariyere sıkışması suretiyle yaralandı. Şu anda hastaneye götürülüyor. Ben bundan dolayı arkadaşlarımla yaptığım istişarede müsaadeniz olursa, bu akşam burada yapacağımız bu merasimi biz bir başka şekilde daha sonra yapalım. Sizin coşkunuz, coşkumdur. Rabbim bizlere bu zaferi sizlerin dualarıyla, gayretleriyle lütfetti. İnşallah önümüzdeki dönem ülkemiz, milletimiz için çok daha farklı bir dönem olacak. Rabbim bu yavrumuza, hepiniz dua edin şifalar versin. Şu anda inşallah doktorlarımızın da müdahalesiyle şifasını bulur, Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine inşallah sizlerin dualarıyla bu yavrumuzu sağlıklı bir şekilde görmeyi bizlere nasip eder." ifadelerini kullandı. - "Netice yurt içinde ve dışında gayet olumlu"Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda gelen bütün neticelerin yurt içi ve yurt dışında gayet olumlu, güzel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da inşallah elimizden gelen bütün gayretlerimizle onu da Cumhur İttifakı olarak çözmenin gayreti içinde olacağız. Allah yar, yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, buradan ayrıca Kısıklı'ya da seslenmek istiyorum. Kısıklı'da da yine büyük bir teveccüh var, beklenti var. Oradaki kardeşlerim de bu akşamki organizasyonu inşallah iptal edelim, sadece Ankara'daki balkon konuşmasıyla bu işi toparlayalım diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum, Kısıkılı'daki kardeşlerimi de Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah. Sağ olun, var olun."Erdoğan, sözlerini, "Allah'ıma hamdediyorum. Ya Rab, bu kulunu bu millete hizmetkar eyledin, sana ne kadar hamdetsek azdır diyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin." diyerek tamamladı.