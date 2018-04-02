Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti - İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınıfları ziyaretinden görüntüler - Bir öğrencinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitabı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle sohbeti - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören öğrencilerin göz yaşını tutamamasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul ’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından okuldaki laboratuvarda öğrencilerle bir araya geldi.