Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' AK Parti milletin kurduğu partidir' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " AK Parti milletin kurduğu partidir" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi ve Nereden Nereye şarkısına eşlik etmesi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu’nda halka hitap etti.
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