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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afrin) Gerçek sahiplerine teslim ettiğimiz anda, teröristlerle mücadelemiz son bulacaktır' - VARNA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afrin) Gerçek sahiplerine teslim ettiğimiz anda, teröristlerle mücadelemiz son bulacaktır' - VARNA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin) Gerçek sahiplerine teslim ettiğimiz anda, teröristlerle mücadelemiz son bulacaktır" - VARNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıTürkiye - AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan 'ın Varna şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker ile bir araya geldi. Liderler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Misyon Basın Toplantısı Toplantı Teröristler 

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