Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afrin'de) Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'de) Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071" - TBMM - Salondan detaylar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4071 olduğunu bildirdi