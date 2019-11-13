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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye geldi - WASHINGTON Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye geldi - WASHINGTON Video

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın uçaktan inmeleri - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yetkililer tarafından karşılanmasıCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine özel uçak "TC - TRK" ile ABD'nin başkenti Washington 'a geldiWASHINGTON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC - TRK" ile ABD'nin başkenti Washington 'a geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Andrews Hava Üssü'nde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington 'a geldi.

İletişim Başkent 

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