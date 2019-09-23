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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileriyle görüştü - NEW YORK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileriyle görüştü - NEW YORK

- Görüşmeden detaylarCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul ettiNEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul etti.Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

İletişim 

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