Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi - WASHINGTON Video
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin önüne gelişiWASHINGTON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC - TRK" ile ABD'nin başkenti Washington 'a geldi. Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde ve yakınlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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