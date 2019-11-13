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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi (2) - WASHINGTON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kalacağı otele geldi (2) - WASHINGTON

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelin önüne gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otel - Otelin önünde bekleyen vatandaşların sevgi gösterileri - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları camdan selamlaması - Vatandaşların sevgi tezahüratlarıCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington 'da konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde, Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandıWASHINGTON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde konaklayacağı Willard Hotel'e gelişinde kentteki Türk vatandaşları tarafından karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyaretinde bulunmak için geldiği Washington 'da, konaklayacağı hotele geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen kentteki Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı.Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı."Stop Terror PKK=PYD", "PKK=YPG=PYD Terrorist Organizations" yazılı pankartlar ile Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Kalaba Tezahür Alabalık Tezahürat 

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