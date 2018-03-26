Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varna ziyareti öncesi havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Niyetini, gayesini, ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye'nin AB'de saygın, eşit, tam üye olarak hak ettiği yeri olmasına mani olmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz."(2)