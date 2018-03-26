Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB'nin, adil bir tutum takınmadığı müddetçe, Kıbrıs meselesinde herhangi bir katkısı olamayacaktır' - VARNA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin, adil bir tutum takınmadığı müddetçe, Kıbrıs meselesinde herhangi bir katkısı olamayacaktır" - VARNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıTürkiye - AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan 'ın Varna şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker ile bir araya geldi. Liderler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.