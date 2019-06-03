Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komiseri Avramopoulos'u kabul ediyor Haberi
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( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos'u Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avramopoulos görüşmesi başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 15.30 sıralarında KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı kabul etmesi bekleniyor.
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