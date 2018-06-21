Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiirli çay daveti Haberi



- Gaziantep'te 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren şiirler yazan 35 yaşındaki Ali Yavuz, yazdığı dörtlükle evine çay davetinde bulundu. Gaziantep'te yaşayan evli ve 1 çocuk babası 36 yaşındaki Ali Yavuz, 15 Temmuz Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisini dile getiren şiirler yazıyor. Şiirleri besteleyip klip çeken Yavuz, 24 Haziran seçimleri için Gaziantep mitingine gelecek olan Erdoğan'ı yazdığı yeni şiiri ile evine çay içmeye davet etti. kendisinin Eski Türkiye'de okuyamadığını belirten Ali Yavuz, kendi annesi ve babasının da okumayadığını hatırlatarak, şimdi eğitim alanındaki sunulan imkanlarla eğitim hayatını sürdürdüğünü kaydetti.

Erdoğan'ın insana verdiği değer ve eğitime verdiği önem nedeniyle çok sevdiğini belirten şair, 15 Temmuz sonrası yazdığı onlarca dörtlüklerle Erdoğan'a olan sevgisini dile getiriyor. Şiirlerinde CHP, SP ve İyi Parti gibi muhalif partiler ile onların liderleri, Cumhrbaşkanı adayları Muharrem İnce, Meral Akşener ve temel Karamollaoğlu'na da dile getiren Ali Yavuz, "Cumhurbaşkanımızı ilk çıktığı günden itibaren seviyorum. Ama 15 Temmuz'dan sonra sevgim O'na daha da kuvvetlendi. Onun yanında olmak, kendisine destek vermek amacıyla şiirleri kaleme almaya başladım. Ben okuyamadım. Annem ve babamın da okuma yazması yok. Zamanında kitap bulamıyormuşlar. Şimdi ise tanınan imkanlarla açıköğretimden okula devam ediyorum. Ülkemizin eski günlerini hepimiz biliyorum. Tayyip Erdoğan'ı sevmemek için bir sebep yok. Tayyip Erdoğan başımızda olduğu sürece, bu ülke büyüyen, cehaleti ve terörü bitiren bir ülke olacaktır. Asla yıkılmayacaktır" diye konuştu.

Erdoğan'ın başından geçen tüm olayları şiirle anlatmak istediğini ve seçim çalışmaları öncesinde şiirli seçim klipleri hazırlamak istediğini de anlatan Yavuz, hem şiir yazdığını hem besteyebildiğini hem de şiirleri okuyabildiğini de sözlerine ekledi. Gaziantep'e gelecek olan Erdoğan'ı rüyasında da gördüğünü belirten Yavuz, kendisi ile görüşmeyi çok arzuladığını söyleyerek, yazdığı dörtlük ile evinde çaya davet etti. Yavuz'un Erdoğan'a hitaben yazdığı davet şiirinde ise, "Bizim sana bitmez sevgimiz. Duydum ki Antep'tesiniz. Bizim eve de bekleriz. En azından bir bardak çay ikram etmek isteriz" cümleleri yer aldı. (SD-

