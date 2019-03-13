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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazan Görkem’e cevap geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazan Görkem’e cevap geldi

- Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez röp

A Haber Cumhurbaşkanı Kalaba Alabalık Göreme 

-- Görkem Culfa röportaj
-- Detaylar forma verilirken, topla oynanırken

( BURSA - ÖZEL)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek isteyen minik Görkem’e istediği hediyeler geldi BURSA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginde kendisini görmek isteyen minik Görkem'e forma ve futbol topu yolladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitinginde babasına Erdoğan’ı görmek ve onunla tanışmak istediğini söyleyen Görkem, cumhurbaşkanını göremeyince ona mektup yazdı. Dokuz yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Görkem Culfa’nın mektubunda ise şunlar yazıyordu: "Ben Görkem Culfa. 30.03.2010 Bursa doğumlu, ilkokul 3. sınıf öğrencisiyim. Başkanım, ben sizinle görüşmeyi çok istiyorum. 15.02.2019 Cuma günü Bursa’ya geleceğinizi duydum. Babama sizi görmek istediğimi söyledim, ama babam sizi kalabalıktan göremeyeceğimi söyledi, ben sizi görmeyi çok istiyorum. İşiniz olmadığı zaman Ankara ya da İstanbul’a gelip seni ziyaret etmek istiyorum. Bana haber verir misiniz? Seni çok merak ediyorum, konuşmak ve görüşmek istiyorum. Televizyonda enkazın altında kalan çocuğa top ve forma aldın, ben de istiyorum. Ben de Türkiye takımlı ve sizin imzanız olan forma istiyorum. Top Nike marka olsun. Sen Türkiye’nin başkanı mısın? Ne iş yapıyorsun?’’. Eline ulaşan mektubu okuyan Erdoğan, Görkem’e imzaladığı forma ve istediği markada futbol topunu yolladı. Minik Görkem’e hediyesini, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, babasının dükkânına giderek verdi. Hediyeleri karşısında gören Görkem, Recep Tayyip Erdoğan imzalı formasını giyerek, istediği marka futbol topuyla oynamaya başladı.
(HG-MŞ)
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