Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran hediye İzle

-Erdoğan'ın tabloyu alarak öpmesi

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( İSTANBUL )- Annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının resmedildiği tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde annesiyle çekilmiş fotoğrafının resmedildiği tablo hediye edilmesi sırasında duygusal anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabloyu alarak öptü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TİM tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne katılmıştı. Tören sonrası TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın ressam İsmail Acar tarafından resmedildiği bir tablo hediye etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan duygusal anlar yaşarken, tabloyu aldıktan sonra öptü.

