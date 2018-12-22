Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran hediye İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran hediye İzle

Tablo hediye edilmesi

Ressam İhracat 

-Erdoğan'ın tabloyu alarak öpmesi
-Detaylar

( İSTANBUL )- Annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının resmedildiği tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde annesiyle çekilmiş fotoğrafının resmedildiği tablo hediye edilmesi sırasında duygusal anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabloyu alarak öptü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TİM tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne katılmıştı. Tören sonrası TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın ressam İsmail Acar tarafından resmedildiği bir tablo hediye etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan duygusal anlar yaşarken, tabloyu aldıktan sonra öptü.
İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı