Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi

Erdoğan otele geliş

Alışveriş Başkent 

-Vatandaşlarla sohbet
-Tezahüratlar

( BERLİN ) BERLİN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve’ye katılmak için Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Erdoğan, kalacağı Ritz Carlton Otel'in önünde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra otele giriş yaptı. Zirve’de, Libya’da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı